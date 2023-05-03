ЦСКА стал финалистом Кубка России в рекордный, 12-й раз

Столичный ЦСКА сегодня вечером в рекордный для всего российского футбола 12-й раз вышел в Суперфинал Кубка России. А ещё болельщикам ЦСКА это попадание в финал приятно потому, что армейцы не выходили в него шесть лет – с 2016 года. Тогда в главном матче Кубка страны москвичи уступили питерскому «Зениту».

Второе место по выходам в финал турнира принадлежит другому столичному клубу – московскому «Локомотиву». У «железнодорожников» 10 попаданий в финал престижного турнира.

Напомним, Суперфинал Кубка России пройдёт 11 июня. А о том, как проходила сегодняшняя игра в Екатеринбурге, читайте в нашем материале.