Ивич не гарантирует участия Кади, Черникова и Кривцова в оставшихся матчах сезона

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Акроном».

- Одно изменение по сравнению с матче против «Урала». Довольны физическим состоянием команды на данный момент?

- Да.

- Мы увидим в этом сезоне на поле Кади, Черникова, Кривцова или уже нет?

- Об этом тяжело говорить, потому что мы потеряли трех важных игроков. К тому же Сорокина до этого потеряли. По сравнению с Сорокиным у данных игроков травмы не такие серьезные, но все равно такое происходит, несколько игроков за такой короткий промежуток времени терять - это на самом деле нечасто происходит. Но нам все равно нужно продолжать работать. Будем ждать, будут или они с нами играть или нет. На данный момент мне тяжело говорить, увидим мы их на поле или нет.