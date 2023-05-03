Чалов признан лучшим игроком ответного матча «Урал» — ЦСКА в Кубке России

Нападающий столичного ЦСКА Фёдор Чалов стал лучшим футболистом ответного финального матча Пути РПЛ Кубка России против екатеринбургского «Урала».

Форвард вышел на замену во второй половине встречи, отметившись победным забитым мячом в ворота соперника на 57-й минуте. Подопечные Владимира Федотова одержали победу со счётом 2:1 после ничьи в первом поединке, выйдя в финальный поединок Кубка России.

«Урал» продолжит борьбу за трофей через Путь регионов, а соперник екатеринбуржцев определится в матче «Краснодара» и «Акрона», который пройдёт сегодня, 3 мая. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.