Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Чалов признан лучшим игроком ответного матча «Урал» — ЦСКА в Кубке России

03 Мая 2023 • 19:07 Комментировать
Урал
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Нападающий столичного ЦСКА Фёдор Чалов стал лучшим футболистом ответного финального матча Пути РПЛ Кубка России против екатеринбургского «Урала».

Форвард вышел на замену во второй половине встречи, отметившись победным забитым мячом в ворота соперника на 57-й минуте. Подопечные Владимира Федотова одержали победу со счётом 2:1 после ничьи в первом поединке, выйдя в финальный поединок Кубка России.

«Урал» продолжит борьбу за трофей через Путь регионов, а соперник екатеринбуржцев определится в матче «Краснодара» и «Акрона», который пройдёт сегодня, 3 мая. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Фёдор Чалов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
2
3.65 3.30 2.16
Видео
Перерыв
Краснодар Краснодар
Акрон Акрон
0
0
1.40 4.90 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Мая
20:41 · Кубок России
Мойзес прокомментировал «украденный» гол у Заболотного
20:33 · Кубок России
Газзаев: «Задача у ЦСКА одна — победа в финале Кубка России»
20:17 · Кубок России
Григорий Иванов заявил, что Помазун распорол ногу в конце матча с ЦСКА
20:16 · Кубок России
Борис Игнатьев: «Не могу однозначно сказать, что ЦСКА должен выиграть Кубок России»
20:05 · Кубок России
Масалитин: «Теперь для потехи надо, чтобы «Урал» и ЦСКА встретились в Суперфинале»
19:59 · Кубок России
Тошич отреагировал на выход ЦСКА в Суперфинал Кубка России
19:53 · Кубок России
Акинфеев едва не забил «Уралу» ударом из собственной штрафной видео
19:47 · Кубок России
Газзаев: «Победа ЦСКА над «Уралом» вполне закономерна»
19:40 · Кубок России
Пономарёв оценил игру ЦСКА в ответном матче Кубка России против «Урала»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Беспроигрышная серия ЦСКА достигла 11 матчей кряду
19:24 · Кубок России
Калешин: «Стиль немножко поменялся у «Краснодара» и стал более похожим на «Динамо
19:23 · Кубок России
Гришин: «Суперфинал Кубка России будет для ЦСКА домашней игрой»
19:17 · Кубок России
ЦСКА стал финалистом Кубка России в рекордный, 12-й раз
19:16 · Кубок России
Ивич не гарантирует участия Кади, Черникова и Кривцова в оставшихся матчах сезона
19:07 · Кубок России
Чалов признан лучшим игроком ответного матча «Урал» — ЦСКА в Кубке России
Все новости