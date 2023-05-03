Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

ЦСКА переиграл «Урал» Ганчаренко в Екатеринбурге и стал первым финалистом Фонбет Кубка России

03 Мая 2023 • 18:57 Комментировать
Урал
1:2
ЦСКА Москва
окончен

«Урал» и московский ЦСКА сыграли в рамках Кубка России. Матч плей-офф Пути РПЛ состоялся 3 мая на стадионе «Екатеринбург Арена».

Протокол игры  
Урал1:2ЦСКА Москва
  45'Медина Хесус (0:1)
(1:1) Влут Рай51'  
  57'Чалов Фёдор (1:2)
Помазун ИльяБевеев МингиянЭмерсон РамосБегич Сильвие  67'Кулаков ДенисСиссе ИбраимаМишкич ДаниэльЮшин Александр 71' (Железнов Юрий ( 71') Бикфалви ЭрикРанджелович Лазар 82' (Подберёзкин Вячеслав ( 82') Влут Рай
Запасные: Татаринов ЕвгенийБаклов ОлегЦулукидзе ЛукаМамин АртёмИшков ИльяГогличидзе ЛеоСунгатулин Фаниль
Акинфеев ИгорьМойзес МоураДивеев ИгорьВиллиан да СилваМендес ВикторЗделар СашаМедина ХесусГаич Милан IIОбляков ИванКучаев Константин 46' (Чалов Фёдор ( 46') Заболотный Антон
Запасные: Мухин МаксимАгапов ИльяЛукин МатвейЕрмаков НикитаНосков ЕгорКарраскаль ХорхеНабабкин КириллТороп Владислав
03 мая. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

 

На ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России шутки кончились. Ганчаренко и Федотов максимально серьёзно подошли к матчу, выставив сильнейшие составы. ЦСКА прекратил эксперименты с Торопом в воротах, на пост №1 вернулся Игорь Акинфеев. В остальном Федотов повторил состав из прошлого тура, оставив на скамейке запасных Чалова и Карраскаля, зато вновь доверив Облякову и Кучаеву поддержку Антона Заболотного.

И ЦСКА начал очень мощно. Как раз Иван Обляков выполнил заброс за спины защитникам, а выскочил на мяч Константин Кучаев. Вот только Илья Помазун вовремя вышел из ворот, сократил угол обстрела и выиграл дуэль один на один. Назначен был угловой удар, с которого ЦСКА отличился. Обляков пробил, Помазун отразил в колено Заболотного и мяч из борьбы отскочил в сетку. Но зачем-то из офсайда мяч тронул Мойзес. Минут 5 продолжался просмотр эпизода, в итоге арбитр вернулись с неутешительным для ЦСКА вердиктом – гол не засчитан.

Мойзес попытался исправиться позже – грамотно поддержал атаку, неплохо прострелил на Заболотного. Антон подставил ногу, метя в угол, но в створ не попал. ЦСКА играл с хорошим преимуществом, всё-таки забив в раздевалку. На третьей компенсированной минуте Заболотный обокрал Эмерсона и запустил в штрафную площадь Мендеса. Чилиец продлил атаку, сыграв левее, а Хесус Медина в касание поразил цель – 0:1.

После перерыва уже «Урал» включился, сравняв счёт довольно быстро. Рай Влут на дриблинге протащил мяч мимо Дивеева, получил по ногам, сделал шаг и упал в штрафной площади. Арбитр опять отправился на просмотр эпизода и по итогу указал на «точку». Сам же пострадавший пенальти реализовал, разбросав по разным углам голкипера и мяч – 1:1.

ЦСКА с ответом тоже не затянул. Мойзес отыграл на левый фланг, оттуда Мендес забросил в штрафную площадь, Обляков в касание выполнил скидку на Чалова, а Фёдор, появившийся на поле после перерыва, в касание же завершил атаку – 1:2. А вот на этот мяч «Урал» уже не смог ответить. Атаковали хозяева неплохо и даже на второй пенальти претендовали (опять Влут упал в борьбе с Дивеевым), но арбитры фола там не усмотрели. С игры «Урал» в этот вечер не забил, хотя Железнов в компенсированное время неожиданным ударом даже опустил мяч на перекладину.

ЦСКА побеждает в Екатеринбурге и становится первым финалистом Фонбет Кубка России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
2
3.65 3.30 2.16
Видео
03.05.23 в 19:30
Краснодар Краснодар
Акрон Акрон
1.40 4.90 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Мая
19:07 · Кубок России
Чалов признан лучшим игроком ответного матча «Урал» — ЦСКА в Кубке России
19:00 · Кубок России
«Краснодар» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:59 · Россия. Премьер-лига
Матч «Урала» и ЦСКА посетили более 30 тысяч зрителей
18:53 · Кубок России
«Краснодар» и «Акрон» огласили составы на финал Пути регионов
18:24 · Кубок России
Чалов забил в ворота «Урала», ЦСКА снова ведёт
18:18 · Кубок России
«Урал» быстро отыгрался в матче с ЦСКА
17:57 · Кубок России
ЦСКА забил «Уралу» в последней атаке первого тайма
17:02 · Кубок России
Матвеев оставил прогноз на ответный матч «Урала» и ЦСКА
16:56 · Кубок России
«Урал» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
16:54 · Россия. Первая лига
В «Акроне» рассказали, что болельщик «Спартака», сломавший флажок, забрал его в Москву
16:35 · Кубок России
В «Акроне» подтвердили выдачу премий за победу над «Краснодаром»
15:46 · Кубок России
Чанов: «Ответная игра между ЦСКА и «Уралом» будет сложной, на кону большой трофей»
14:01 · Кубок России
Непомнящий считает, что ЦСКА вправе рассчитывать на победу в матче с «Уралом»
12:35 · Кубок России
Гришин считает, что матч с «Уралом» — это главная игра сезона для ЦСКА
12:17 · Кубок России
Нападающий «Краснодара» Мозес заявил, кто «быки» обыграют «Акрон»
Все новости