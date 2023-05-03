ЦСКА переиграл «Урал» Ганчаренко в Екатеринбурге и стал первым финалистом Фонбет Кубка России

«Урал» и московский ЦСКА сыграли в рамках Кубка России. Матч плей-офф Пути РПЛ состоялся 3 мая на стадионе «Екатеринбург Арена».

На ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России шутки кончились. Ганчаренко и Федотов максимально серьёзно подошли к матчу, выставив сильнейшие составы. ЦСКА прекратил эксперименты с Торопом в воротах, на пост №1 вернулся Игорь Акинфеев. В остальном Федотов повторил состав из прошлого тура, оставив на скамейке запасных Чалова и Карраскаля, зато вновь доверив Облякову и Кучаеву поддержку Антона Заболотного.

И ЦСКА начал очень мощно. Как раз Иван Обляков выполнил заброс за спины защитникам, а выскочил на мяч Константин Кучаев. Вот только Илья Помазун вовремя вышел из ворот, сократил угол обстрела и выиграл дуэль один на один. Назначен был угловой удар, с которого ЦСКА отличился. Обляков пробил, Помазун отразил в колено Заболотного и мяч из борьбы отскочил в сетку. Но зачем-то из офсайда мяч тронул Мойзес. Минут 5 продолжался просмотр эпизода, в итоге арбитр вернулись с неутешительным для ЦСКА вердиктом – гол не засчитан.

Мойзес попытался исправиться позже – грамотно поддержал атаку, неплохо прострелил на Заболотного. Антон подставил ногу, метя в угол, но в створ не попал. ЦСКА играл с хорошим преимуществом, всё-таки забив в раздевалку. На третьей компенсированной минуте Заболотный обокрал Эмерсона и запустил в штрафную площадь Мендеса. Чилиец продлил атаку, сыграв левее, а Хесус Медина в касание поразил цель – 0:1.

После перерыва уже «Урал» включился, сравняв счёт довольно быстро. Рай Влут на дриблинге протащил мяч мимо Дивеева, получил по ногам, сделал шаг и упал в штрафной площади. Арбитр опять отправился на просмотр эпизода и по итогу указал на «точку». Сам же пострадавший пенальти реализовал, разбросав по разным углам голкипера и мяч – 1:1.

ЦСКА с ответом тоже не затянул. Мойзес отыграл на левый фланг, оттуда Мендес забросил в штрафную площадь, Обляков в касание выполнил скидку на Чалова, а Фёдор, появившийся на поле после перерыва, в касание же завершил атаку – 1:2. А вот на этот мяч «Урал» уже не смог ответить. Атаковали хозяева неплохо и даже на второй пенальти претендовали (опять Влут упал в борьбе с Дивеевым), но арбитры фола там не усмотрели. С игры «Урал» в этот вечер не забил, хотя Железнов в компенсированное время неожиданным ударом даже опустил мяч на перекладину.

ЦСКА побеждает в Екатеринбурге и становится первым финалистом Фонбет Кубка России.