«Краснодар» и «Акрон» огласили составы на финал Пути регионов

«Краснодар» и «Акрон» озвучили свои стартовые составы на очную битву в финале Пути регионов Кубка России. Пожалуй, главный матч сезона для каждой из команд стартует в 19:30. Место действия – стадион «Краснодар».

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Петров, Баньяц, Ленини, Сперцян, Батчи, Ахметов, Кордоба;

«Акрон»: Волков, Зуев, Ходжаниязов, Савичев, Полубояринов, Макаров, Чудин, Песегов, Килин, Понсе, Салтыков.

Следите за битвой клуба РПЛ и Первой лиги даже если находитесь далеко от телеэкранов. Текстовую трансляцию встречи проведёт команда портала LiveResult.ru.