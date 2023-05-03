«Краснодар» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Краснодар» и «Акрон».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Краснодар - Акрон
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Протокол игры
Сафонов Матвей•Рамирес Кристиан•Алонсо Хуниор•Кайо Панталеао•Петров Сергей•Баньяц Михайло•Кевин Гарсия•Ахметов Ильзат•Сперцян Эдуард•Батчи Жоау•Кордоба Джон
Волков Сергей Александрович•Ходжаниязов Джамалдин•Чудин Иван•Зуев Илья Вячеславович•Макаров Сергей•Песегов Евгений•Салтыков Никита•Савичев Константин•Полубояринов Данил•Килин Антон•Понсе Андрес
03 мая.
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