Чалов забил в ворота «Урала», ЦСКА снова ведёт

Ответный финальный матч кубкового Пути РПЛ между «Уралом» и ЦСКА получается результативным. На 45-й минуте Хесус Медина зарядил в правый угол ворот из пределов штрафной, но сразу после перерыва Рай Влут заработал и реализовал 11-метровый штрафной удар. И вот, на 57-й минуте «армейцы» снова впереди.

Иван Обляков выполнил прострел в штрафную, откуда Фёдор Чалов, почему-то оставленный без опеки, поразил левый нижний угол ворот «Урала». Счет стал 2:1. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.