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Чалов забил в ворота «Урала», ЦСКА снова ведёт

03 Мая 2023 • 18:24 Комментировать
Урал
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Ответный финальный матч кубкового Пути РПЛ между «Уралом» и ЦСКА получается результативным. На 45-й минуте Хесус Медина зарядил в правый угол ворот из пределов штрафной, но сразу после перерыва Рай Влут заработал и реализовал 11-метровый штрафной удар. И вот, на 57-й минуте «армейцы» снова впереди.

Иван Обляков выполнил прострел в штрафную, откуда Фёдор Чалов, почему-то оставленный без опеки, поразил левый нижний угол ворот «Урала». Счет стал 2:1. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал
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