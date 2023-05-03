«Урал» быстро отыгрался в матче с ЦСКА

В Екатеринбурге начался второй тайм кубкового финала Пути РПЛ между «Уралом» и ЦСКА. «Армейцы» открыли счет перед самым перерывом после удара из пределов штрафной от Хесуса Медины. Соперник отыгрался сразу после возобновления игры. Рай Влут заработал пенальти в столкновении с Игорем Дивеевым. Арбитр принял решение все же назначить пенальти. Сам пострадавший подошел к мячу и низом пробил в левый угол ворот, а голкипер прыгнул к другой штанге.

Счет в поединке и двухматчевом противостоянии снова равный. Так что обязательно еще будут голы.

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