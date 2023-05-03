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Кубок России

Матвеев оставил прогноз на ответный матч «Урала» и ЦСКА

03 Мая 2023 • 17:02 Комментировать
Урал
0:0
ЦСКА Москва
1-й тайм

Бывший тренер и футболиста «Урала» Юрий Матвеев поделился прогнозом на второй финальный матч Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА.

«Прошедшая игра показала, что ЦСКА будет играть первым номером, будет пытаться навязать свою игру. «Урал» постарается быстро переходить из обороны в атаку. Шансы равны», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». Матвеев также выразил надежду на то, что екатеринбургский клуб сможет прервать свою серию без побед. По его словам, в таком матче нет явного фаворита.

Напомним, что первая встреча в Москве закончилась ничейным счётом 1:1. Ответный поединок пройдёт сегодня, 3 мая. Стартовый свисток назначен на 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Юрий Матвеев
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УРАЛ ЦСКА МОСКВА
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