В «Акроне» подтвердили выдачу премий за победу над «Краснодаром»

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов рассказал о поощрении игроков в случае победы над «Краснодаром» в матче Кубка России.

«Да, как и на любую другую стадию Кубка, будут премиальные. Это нормальная часть мотивации для команды. Сколько? Не скажу, этот вопрос останется внутри команды», — заявил функционер клуба Первой лиги, чьи слова цитирует издание «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня, 3 мая, «Акрон» встретится с «Краснодаром» в поединке Пути регионов Кубка России. Стартовый свисток назначен на 19:30 по московскому времени.