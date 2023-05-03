Чанов: «Ответная игра между ЦСКА и «Уралом» будет сложной, на кону большой трофей»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от ответного матча финала Кубка России (Пути РПЛ) между московской командой и «Уралом». Напомним, что первая встреча этих соперников завершилась с ничейным счётом 1:1.

Эксперт отметил значимость предстоящей игры для обеих команд. По мнению Чанова, многое будет зависеть от того, как наставник ЦСКА Владимир Федотов подведёт своих подопечных к предстоящему матчу.

«Ответная игра между ЦСКА и «Уралом» будет сложной. На кону большой трофей. Победа для «Урала» — необходимость», — приводит слова Чанова «Чемпионат».

Матч «Урал» — ЦСКА состоится сегодня, 3 мая. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.