Непомнящий считает, что ЦСКА вправе рассчитывать на победу в матче с «Уралом»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от ответного финального матча Кубка России Пути РПЛ между «Уралом» и ЦСКА.

«Урал» играет в весенней части чуть ниже показанного ранее уровня, но он может испортить настроение любому сопернику. Тем более в Екатеринбурге. Однако у ЦСКА сейчас есть игра, и «армейцы» вправе рассчитывать на победу», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

Напомним, первый поединок ЦСКА – «Урал» завершился со счетом 1:1. Ответная игра между командами состоится сегодня, 3 мая. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. За всеми событиями матча можно будет следить в текстовой трансляции по ссылке.