Гришин считает, что матч с «Уралом» — это главная игра сезона для ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался в преддверии кубкового матча между «армейцами» и «Уралом».

«На данный момент матч с «Уралом» — главная игра сезона для ЦСКА. И если все будет хорошо, то еще одна игра останется. Надо брать трофей», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что ЦСКА нужно побеждать именно сейчас, ведь в чемпионате у команды тяжелый календарь, встречи со «Спартаком», «Ростовом» и «Краснодаром».

Ответный финальный матч Кубка России Пути РПЛ «Урал» - ЦСКА состоится сегодня, 3 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

Напомним, первый поединок между командами завершился со счетом 1:1.