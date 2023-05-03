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Кубок России

Нападающий «Краснодара» Мозес заявил, кто «быки» обыграют «Акрон»

03 Мая 2023 • 12:17 Комментировать
Краснодар
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Акрон
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Через 6 ч. 26 мин.

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Кубка России Пути регионов с «Акроном».

«Нет ли опасения, что «Краснодар» может вылететь? Я точно их не боюсь. Знаю, что у них хорошая команда и с ними трудно играть, но мы как команда точно готовы к игре с ними. Думаю, мы выиграем», — приводит слова Мозеса «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Краснодар» выбил из турнира «Ахмат», «Ростов» и «Крылья Советов», а «Акрон» оказался сильнее «Торпедо», «Локомотива», «Динамо» и «Спартака».

Матч между «Краснодаром» и «Акроном» состоится сегодня, 3 мая. Начало игры запланировано на 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.   

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Акрон Мозес Кобнан
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КРАСНОДАР АКРОН
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