Нападающий «Краснодара» Мозес заявил, кто «быки» обыграют «Акрон»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Кубка России Пути регионов с «Акроном».

«Нет ли опасения, что «Краснодар» может вылететь? Я точно их не боюсь. Знаю, что у них хорошая команда и с ними трудно играть, но мы как команда точно готовы к игре с ними. Думаю, мы выиграем», — приводит слова Мозеса «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Краснодар» выбил из турнира «Ахмат», «Ростов» и «Крылья Советов», а «Акрон» оказался сильнее «Торпедо», «Локомотива», «Динамо» и «Спартака».

Матч между «Краснодаром» и «Акроном» состоится сегодня, 3 мая. Начало игры запланировано на 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.