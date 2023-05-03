Ленини: «В матче с «Акроном» будем играть только на победу»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини поделился ожиданиями от финального матча Кубка России (Пути регионов) против «Акрона».

«Мы подойдём к этой игре очень серьёзно, нам нужно показать полную самоотдачу, чтобы обыграть «Акрон». Будем играть только на победу. Хотим ли выиграть Кубок России? Конечно», — цитирует Ленини «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — «Акрон» состоится сегодня, 3 мая, на домашней арене «быков». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Напомним, что в финале Пути РПЛ отношения между собой выясняют ЦСКА и «Урал». Первый матч этих команд завершился с ничейным счётом (1:1). Ответная встреча состоится сегодня, 3 мая. Начало — в 17:00 по московскому времени.