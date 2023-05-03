Алдонин высказался о матче «Урал» - ЦСКА

Экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о предстоящем поединке между «Уралом» и «армейцами» в финале Пути РПЛ Кубка России. В первом матче была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

«ЦСКА необходимо приложить максимум усилий, чтобы выйти победителем в противостоянии. Надеюсь, у них всё получится. Этому поколению ЦСКА для обретения статуса и уверенности в себе нужны трофеи», - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

Ответная встреча между «Уралом» и ЦСКА состоится на стадионе в Екатеринбурге 3 мая. Начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени.