Ганчаренко рассказал о подготовке «Урала» к матчу с ЦСКА

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко рассказал о подготовке к ответному матчу финала Кубка России (Пути РПЛ) против ЦСКА. Напомним, что первая встреча этих команд завершилась с ничейным счётом 1:1.

«Соперник нас изучает, но и мы его изучаем. В подготовке всегда бывают определённые корректировки, как действовать при стандартах или при переходе в атаку», — цитирует Ганчаренко «Матч ТВ».

Матч «Урал» — ЦСКА состоится сегодня, 3 мая, в Екатеринбурге. Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

В финальном противостоянии Пути регионов померятся силами «Краснодар» и «Акрон». Этот матч также состоится сегодня и начнётся он в 19:30 по московскому времени.