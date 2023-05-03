Булыкин дал прогноз на матч «Краснодар» - «Акрон»

Бывший форвард сборной России и столичного «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мыслями по поводу предстоящего матча между «Краснодаром» и «Акроном» в финале Пути регионов Кубка России.
«Акрон» может показать хороший футбол и доставить «Краснодару» немного проблем. Но вряд ли будет такая же игра, как с «Динамо». «Краснодар» хорошо настроится на «Акрон» и победит», - приводятся слова Дмитрия на страницах Sport24.
Матч состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 3 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Добавим, что в финале Пути РПЛ встречаются «Урал» и ЦСКА.
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