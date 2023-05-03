Генич сделал прогноз на матч «Урал» - ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от ответного поединка Пути РПЛ Кубка России между екатеринбургским «Уралом» и московским ЦСКА.

«В этом матче будет низ. Много забитых мячей в ответной встрече быть не должно. Уж больно высоки ставки и дорого может стоить ошибка в ответной встрече. Ставлю на низ в этой игре», - передает слова Константина издание «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Екатеринбурге сегодня, 3 мая, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В первом поединке, состоявшемся в Москве, команды расписали мировую со счетом 1:1.