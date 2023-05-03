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Кубок России

Сафонов: «Матч с «Акроном» будет тяжёлым для «Краснодара»

03 Мая 2023 • 08:44 Комментировать

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался насчет предстоящего поединка против тольяттинского «Акрона» в финале Пути регионов Кубка России.

«Это будет тяжелый матч для нас. «Акрон» - очень хорошая команда, что и продемонстрировала в Кубке России. Так что нам надо быть готовыми к этой игре, но мы сделаем всё, чтобы победить», - приводит слова вратаря издание «Известия».

Поединок состоится на стадионе в Краснодаре 3 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Добавим, что в финальном противостоянии Пути РПЛ отношения выясняют екатеринбургский «Урал» и столичный ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов
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