Глебов: «ЦСКА должен обыгрывать всех»

Хавбек московского ЦСКА Кирилл Глебов высказался о предстоящем ответном поединке против екатеринбургского «Урала» в финале Пути РПЛ Кубка России.

«Все соперники в Кубке должны быть нам по силам. ЦСКА - такой клуб, который должен обыгрывать всех. Хотим победить в ответном кубковом матче против «Урала» и пройти дальше», - передают «Известия» слова полузащитника.

Ответный поединок между «Уралом» и ЦСКА состоится 3 мая в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Добавим, что в первом матче была зафиксирована ничья со счетом 1:1.