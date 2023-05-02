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Кубок России

Григорян: «Спад «Урала» не отразится на кубковой игре»

02 Мая 2023 • 23:09 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
Через 17 ч. 36 мин.

Российский специалист Александр Григорян полагает, что спад екатеринбургского «Урала», который команда демонстрирует в РПЛ, никак не отразится на завтрашней игре Кубка России против ЦСКА.

«Пусть у «Урала» сейчас идёт спад, на игре против ЦСКА в Кубке России это никак не отразится. Хотя армейцы сейчас показывают один из лучших своих периодов при Федотове», - цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, что в Премьер-лиге подопечные Виктора Ганчаренко проиграли пять матчей подряд. Вничью сыграть уральцам удалось лишь в 25-м туре, который прошел в минувшие выходные – против «Краснодара» на выезде (1:1).

Тем не менее, в Кубке России этой весной уральцы выбили из Пути РПЛ московский «Спартак».

Ранее российский тренер Александр Тарханов предсказал завтрашнюю победу «Урала».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Александр Григорян
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УРАЛ ЦСКА МОСКВА
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