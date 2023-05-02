Тарханов сделал смелый прогноз на кубковый матч «Урала» и ЦСКА

Знаменитый российский тренер, бывший наставник «Урала» Александр Тарханов верит в свою бывшую команду. По его мнению, «Урал» завтра обязательно даст бой ЦСКА и сможет победить.

«Точно не жду завтра много голов, игра будет идти вязко, ведь любой пропущенный гол может иметь решающее значение. Очень сложно сказать, какой будет исход, но я жду победу «Урала», - цитирует Тарханова Sport24.

Напомним, что в первой игре между этими соперниками победителя выявлено не было. Команды разошлись миром – 1:1, оставив всё самое интересное на ответную встречу.