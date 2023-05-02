«Акрон» бесплатно привезёт в Краснодар 500 болельщиков

Тольяттинский «Акрон» на матчи финала Пути регионов в Кубке России привезёт бесплатно в Краснодар 500 своих болельщиков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора клуба Алексея Власова, всего в клубе ожидают на матче порядка 2-2,5 тыс. своих болельщиков.

«Уверен, футболисты почувствуют и услышат их поддержку», - рассказал Власов.

Напомним, что победитель финала Пути регионов сыграет либо с ЦСКА, либо с «Уралом».

Игра «Краснодар» - «Акрон» состоится 3 мая в 19:30 в Краснодаре.

Ранее о шансах «Акрона» пройти клуб Премьер-лиги порассуждал почётный президент РФС Вячеслав Колосков.