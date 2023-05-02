Гришин: «Нынешнему поколению ЦСКА очень важно выиграть трофей»

Бывший игрок столичного ЦСКА Александр Гришин считает, что армейцам необходима победа в Кубке России – какого-либо трофея, завоёванного клубом, уже давно ждут его болельщики.

«Для нынешнего поколения ЦСКА очень важно выиграть трофей. Потому что болельщики запоминают периоды по трофеям, для клуба это будет знаковая вещь», - рассказывает Гришин «Чемпионату».

Для того, чтобы стать участником Суперфинала Кубка России сразу, ЦСКА необходимо завтра на выезде одолеть екатеринбургский «Урал». Сделать это, по мнению Гришина, будет непросто.

«Урал» – неуступчивая команда, тем более они играют дома: никто не отменял преимущества своего поля», - добавил эксперт.

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