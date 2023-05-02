Карсаков уверен в выходе ЦСКА в Суперфинал Кубка России

Экс-игрок столичных армейцев Дмитрий Карсаков полагает, что московскому ЦСКА не составит труда пройти «Урал» в финале Кубка России в рамках Пути РПЛ и стать первым участником Суперфинала Кубка России.

«ЦСКА победит «Урал» в ответной встрече, так как сейчас у команды Владимира Федотова всё получается, а у игроков хорошее настроение – они выправили положение в турнирной таблице», - рассказал Карсаков «Чемпионату», добавив, что дополнительной мотивацией для армейцев может стать их беспроигрышная серия – она продолжается с 5 марта.

Напомним, что первая встреча пары, прошедшая в Москве, завершилась вничью – 1:1. Ответный матч ожидается завтра, 3 мая. Место действия – «Екатеринбург Арена».