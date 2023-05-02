Колосков высказался о кубковом матче «Краснодар» - «Акрон»

Вячеслав Колосков, который является почётным президентом Российского футбольного союза, дал комментарий по поводу предстоящего матча Кубка России между «Краснодаром» и «Акроном».

«Краснодар» и «Акрон» пересекутся на первом этапе финала нижней части турнирной сетки. Ранее «Акрон» выбил из турнира «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

По мнению Колоскова, «Краснодар» в предстоящем матче должен играть с позиции силы на правах фаворита.

«На бумаге «Краснодар» - фаворит, но в футболе может быть всё что угодно. «Акрон» уже показал, что умеет играть на равных с большими клубами», - сказал Колосков, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» - «Акрон» пройдёт в среду, 3 мая.