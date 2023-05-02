Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от кубковых матчей, которые пройдут в среду.

- ЦСКА может столкнуться с проблемами в матче с «Уралом»?

- «Армейцы» – фавориты встречи, но учитывая, что Кубок – турнир специфический, «Урал» - неудобный соперник, который периодически преподносит сюрпризы. Так что трудности возможны.

- У ЦСКА из потерь только Зайнутдинов, то есть команда может сыграть самым боевым составом. Это снижает шансы екатеринбуржцев?

- ЦСКА после того, как лет пять назад стал менять состав и омолаживаться, никак не может стать топовой командой РПЛ. Ему все время чего-то не хватает. Посмотрим, как все получится.

- «Урал» обычно кубковые матчи проводит с особым рвением, плюс команда сейчас делает ставку именно на этот турнир. Удивитесь, если команда прыгнет выше головы?

- Нет. Хотя это розыгрыш Кубка России нестандартный, но кубковые матчи всегда отличались сюрпризами. Тем более «Урал» - крепкая команда. Да, ЦСКА по статусу считается выше и в таблице тоже обходит «Урал», но я думаю, что неожиданности вполне могут быть.

- Как думаете, на такой дальней стадии «армейцы» будут ротировать состав? Федотов рискнет выпустить кого-то из резервистов?

- Все зависит от доверия главного тренера игрокам. Бывает так, что человек может играть в стартовом составе, но не играет, потому что есть кто-то сильнее или другие причины. А в таком матче ему можно доверить место в составе. Но в целом на такой дальней стадии эксперименты не очень целесообразны.

- Матч «Краснодар» - Акрон» все ждут с особым интересом. Какие у вас мысли на счет этого матча?

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- Не думаю, что «Акрон» преподнесет сюрприз. Мне было жалко эту команду, когда она обыграла четыре клуба РПЛ, потому что в условиях обычного регламента Кубка России «Акрон» стал бы уже его обладателем. Но в нынешнем формате турнира еще нужно выиграть две встречи. Я понимаю, что доля везения у этого клуба присутствует, но слишком уж много они команд обыграли, которые по классу и статусу выше.

- А чем «Краснодар» лучше «Торпедо», «Локомотива», «Динамо» и «Спартака», которых выбил «Акрон»?

- Ничем. Это крепкая команда РПЛ. Безусловно, может быть еще одна сенсация от «Акрона», но по теории вероятности, если кто-то преподнес несколько сенсаций, когда-то эта поступь должна закончиться. Думаю, это случится как раз в предстоящем матче. Хотя «быки» сейчас переживают не лучшие времена.

- Для футболистов «Акрона» это будет матч жизни. Они настроены очень серьезно.

- То, что они молодцы, это бесспорно, и их успехи не случайны. Это элемент работы. Это их заслуга. Конечно, они будут мотивированы. Видимо, подобрался состав настоящих мужиков, которые имеют характер. Их плюс в том, что они будут раскрепощены, потому что их никто не осудит, если проиграют. Только сами себя будут винить.

- На какую пару было бы интереснее посмотреть в финале Кубка России?

- Я думаю, в финал выйдут ЦСКА и «Краснодар», но я бы посмотрел на «Акрон» - «Урал».

Елена Григорьевская