Деменко уверен, что «Краснодар» пройдёт «Акрон»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча между «быками» и «Акроном».

«Вряд ли у «Краснодара» получится обыграть «Акрон» на классе. В завтрашнем матче нет фаворита. Понятно, что «Акрон» будет мотивирован, Калешин — тренер из Краснодара. Мотивация будет запредельная, но сказка «Акрона» закончится завтра», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Финальный матч Кубка России Пути регионов «Краснодар» - «Акрон» состоится завтра, 3 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.