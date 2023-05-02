Кузнецов не видит фаворита в матче «Урала» с ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался перед ответным финальным матчем Кубка России между «армейцами» и «Уралом». Напомним, первая игра проходила в Москве и завершилась со счетом 1:1.

«Шансы 50 на 50. У «Урала» есть шансы на проход и у ЦСКА. В этом матче будут играть все лучшие футболисты, настрой будет соответствующий. Жду интересной игры», — цитирует Кузнецова «РБ Спорт».

Хотелось бы, чтобы ЦСКА все решил в основное время, но «Урал» является неуступчивой командой, добавил эксперт.

Матч «Урал» - ЦСКА состоится завтра, 3 мая. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию.