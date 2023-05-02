Мишкич верит в победу «Урала» в Кубке России

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич ответил на вопрос, может ли клуб завоевать Кубок России в этом году.

«Конечно, «Урал» может выиграть Кубок России, я верю в это. Когда мы сыграли первый матч в групповом этапе, мы уже думали о победе в Кубке и сейчас об этом думаем. Это наша цель», — приводит слова Мишкича «РБ Спорт».

В текущем сезоне хорватский хавбек провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал один голевой пас.

Напомним, «Урал» вышел в финал Кубка России Пути РПЛ. В первой игре команда Виктора Ганчаренко сыграла вничью с ЦСКА (1:1). Ответный поединок пройдет завтра, 3 мая. Начало встречи запланировано на 17:00 по мск.