Ходжаниязов: В «Акроне» не обсуждают возможную победу в Кубке России

Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов высказался о возможной победе команды в Кубке России.

«Ходят разговоры о победе в Кубке? Дело не в том, что мы обыграли «Локомотив», «Динамо», «Спартак». Мы просто уверены в своих силах, знаем, что многое умеем и можем это противопоставить любой команде», — цитирует Ходжаниязова «РБ Спорт».

Футболист добавил, что тема возможной победы в турнире не обсуждается, команда двигается от матча к матчу.

В финале Пути регионов «Акрон» встретится с «Краснодаром», поединок пройдет завтра, 3 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.