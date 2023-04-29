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Кубок России

Дзагоев высказался о выступлении ЦСКА в нынешнем сезоне

29 Апреля 2023 • 17:02 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
03.05 17:00

Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев, которые ранее на протяжении долгого времени выступал за московский ЦСКА, высказался о выступлении столичного клуба в нынешнем сезоне.

Игрок отметил, что продолжает следить за «армейцами» и считает, что ЦСКА должен, как минимум, располагаться на второй строчке в турнирной таблице.

«В Кубке сейчас вроде хорошо идут, и, надеюсь, возьмут трофей. Очень этого хочу! В чемпионате, понятно, уже будет тяжело — отрыв очень большой», - заявил Дзагоев в интервью Sport24.

Напомним, что 3 мая ЦСКА проведёт ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России против «Урала». Первая встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алан Дзагоев
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УРАЛ ЦСКА МОСКВА
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