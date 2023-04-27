Тренер «Акрона»: «Когда увидел сетку, понял, что Лигу чемпионов выиграть легче, чем Кубок России»

«Акрон» уже стал главной сенсацией розыгрыша Кубка России. В нижней части турнирной сетки команда из Первой лиги успела выбить три статусных клуба из Москвы – «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Рулевой «Акрона» Евгений Калешин указал на сложность Пути регионов.

«Когда я увидел сетку Пути регионов, понял, что Лигу чемпионов выиграть легче, чем Кубок России», - слова Калешина из программы «Коммент.Тренер» приводит телеграм-канал «Первый спорт».

На первой стадии финала нижней части сетки Кубка России «Акрон» будет играть против «Краснодара» на поле соперника. Игра пройдёт в среду, 3 мая.