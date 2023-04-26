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Кубок России

Семак — о вылете «Зенита» из Кубка России: «Для большого клуба на первом месте всегда стоит чемпионат»

26 Апреля 2023 • 21:45 Комментировать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о вылете команды из розыгрыша Кубка России. Специалист заявил, что можно взять пример мадридского «Реала», который за последние десять лет лишь один раз добрался до финала национального Кубка.

«Для любого большого клуба на первом месте всегда стоит чемпионат. А Кубок по разным причинам всегда второстепенен. Особенно когда играешь в еврокубках, приходится делать большую ротацию», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Тренер отметил, что невозможно выиграть десять матчей подряд в чемпионате, а в Кубке тем более. Вероятность проиграть в одном поединке всегда высока, добавил Семак.

Напомним, «Зенит» покинул Кубок России на стадии 1/4 финала, проиграв московскому «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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