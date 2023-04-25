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Кубок России

Соболев назвал причину провала «Спартака» в Кубке России

25 Апреля 2023 • 08:24 Комментировать

Центрфорвард московского «Спартака» Александр Соболев высказался насчет вылета команды из Кубка России. В полуфинале Пути регионов подопечные Гильермо Абаскаля проиграли тольяттинскому «Акрону».

«Переживал за команду в Кубке, но ничем не мог помочь. В таких играх нельзя пропускать первыми - нужно самим забивать. Может быть, не хватило концентрации. Или подумали, что сейчас легко обыграем», - приводятся слова Александра на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что поединок состоялся на прошлой неделе и завершился поражением «Спартака» со счетом 1:2. В финальном матче Пути Регионов «Акрон» встретится с «Краснодаром».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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