Гендиректор «Спартака» высказался о провале в Кубке России

«Спартак» провалился в Кубке России. На прошлой неделе команда Гильермо Абаскаля сенсационно проиграла скромному «Акрону» со счётом 1:2, в результате чего вылетела из турнира.

О результате в Кубке России высказался Евгений Мележиков, занимающий пост генерального директора «Спартака».

«Разочарование от результата, конечно же, есть. Но это не повод опускать руки и говорить, что всё пропало. Надо двигаться дальше», - сказал Мележиков, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

«Спартак» в понедельник вечером проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Краснодара». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.