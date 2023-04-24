Президент РПЛ Александр Алаев – о Кубке России: Турнир получился немного перегруженным

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о формате Кубка России, который впервые был введён в этом сезоне.

Спортивный деятель отметил, что, по его мнению, турнир получился немного перегруженным, и можно сделать групповую стадию покороче.

«Но Кубок в целом очень удачный. Количество матчей на групповом этапе стоит обсудить, как и двухматчевое противостояние в плей-офф Пути РПЛ», - заявил Алаев журналистам.

Напомним, что в финале Пути РПЛ встречаются ЦСКА и «Урал», а в Первом этапе финала Пути регионов сыграют тольяттинский «Акрон» и «Краснодар».