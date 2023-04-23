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Кубок России

Дьяков: «Урал» может выиграть Кубок России»

23 Апреля 2023 • 16:23 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Урал
окончен

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил шансы «Урала» завоевать Кубок России в этом году.

«Урал» может выиграть Кубок России. Ну что там? Если пройдут ЦСКА, то уже будут в финале, нет - будет еще шанс и, может быть, выйдут в финал. Чуть-чуть осталось потерпеть», — приводит слова Дьякова Rusfootball.

Напомним, «Урал» вышел в финал Кубка России Пути РПЛ, где в первом матче сыграл вничью с ЦСКА (1:1). Ответная встреча состоится 3 мая.

Ранее подопечные Виктора Ганчаренко уже выбили из верхней сетки «Ростов» и «Спартак».

В чемпионате России екатеринбургский клуб располагается на 11-й строчке, имея в своем активе 25 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Виталий Дьяков
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