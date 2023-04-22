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Кубок России

Полузащитник «Урала» Мишкич заявил, что ему было бы интересно сыграть с «Акроном» в финале Кубка России

22 Апреля 2023 • 13:26 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Урал
окончен

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич поделился мнением о победе «Акрона» над «Спартаком» (2:1) в полуфинале Кубка России Пути регионов.

Хорват поздравил тольяттинцев с выходом в финал Пути регионов и отметил, что был бы не против встретиться с «Акроном» в решающем матче турнира.

«Хотел бы я сыграть с «Акроном» в финале? Почему нет, это было бы интересно. Я бы хотел попасть в финал Кубка, а с кем там играть — не так важно», — цитирует Мишкича «РБ Спорт».

Напомним, что «Урал» вышел в финал Пути РПЛ, где играет с ЦСКА. Первый матч этого противостояния завершился с ничейным счётом 1:1. Ответная встреча команд запланирована на 3 мая. Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Акрон Даниэль Мишкич
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