Полузащитник «Урала» Мишкич заявил, что ему было бы интересно сыграть с «Акроном» в финале Кубка России

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич поделился мнением о победе «Акрона» над «Спартаком» (2:1) в полуфинале Кубка России Пути регионов.

Хорват поздравил тольяттинцев с выходом в финал Пути регионов и отметил, что был бы не против встретиться с «Акроном» в решающем матче турнира.

«Хотел бы я сыграть с «Акроном» в финале? Почему нет, это было бы интересно. Я бы хотел попасть в финал Кубка, а с кем там играть — не так важно», — цитирует Мишкича «РБ Спорт».

Напомним, что «Урал» вышел в финал Пути РПЛ, где играет с ЦСКА. Первый матч этого противостояния завершился с ничейным счётом 1:1. Ответная встреча команд запланирована на 3 мая. Начало — в 17:00 по московскому времени.