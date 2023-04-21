Ари: «Буду болеть за «Краснодар» в оставшихся матчах Кубка»

Бывший форвард «Краснодара» Ари рассказал, что будет поддерживать «быков» в оставшейся части Кубка России.

«Буду болеть за «Краснодар» в оставшихся матчах Кубка. Я играл там много лет, они не выигрывали этот трофей. Галицкий построил хорошую команду! Будет круто, если они возьмут долгожданный трофей», — заявил экс-нападающий российской национальной команды в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Краснодар» продолжает борьбу в Пути регионов Кубка России. До решающего поединка соревнования «быкам» осталось одержать две победы. В составе «Краснодара» Ари выступал с 2013 по 2021 год.