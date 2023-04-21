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Кубок России

Тарханов рассказал, в чём феномен «Акрона»

21 Апреля 2023 • 11:16 Комментировать

Бывший рулевой екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мнением об игре тольяттинского «Акрона» в Кубке России. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги команда из Первой лиги выбила нескольких представителей Премьер-лиги. В полуфинале был повержен московский «Спартак» (2:1).

«Феномен «Акрона» - в квалифицированных игроках и тренере. Они должны бороться за выход в РПЛ, а не находиться в нижней части таблицы Первой лиги», - передает слова специалиста издание Metaratings.ru.

В финале Пути регионов Кубка России «Акрон» встретится с очередным клубом РПЛ - «Краснодаром».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Акрон
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