Тарханов рассказал, в чём феномен «Акрона»

Бывший рулевой екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мнением об игре тольяттинского «Акрона» в Кубке России. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги команда из Первой лиги выбила нескольких представителей Премьер-лиги. В полуфинале был повержен московский «Спартак» (2:1).

«Феномен «Акрона» - в квалифицированных игроках и тренере. Они должны бороться за выход в РПЛ, а не находиться в нижней части таблицы Первой лиги», - передает слова специалиста издание Metaratings.ru.

В финале Пути регионов Кубка России «Акрон» встретится с очередным клубом РПЛ - «Краснодаром».