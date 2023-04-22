Представители Первой лиги в финале Кубка России

Игра тольяттинского «Акрона» в розыгрыше Кубка России поражает воображение. Клуб, основанный пять лет назад, занимающий позицию ниже середины в турнирной таблице Первой лиги, последовательно обыгрывает московские «Торпедо», «Динамо», «Локомотив» и «Спартак», гарантируя себе выход в финал Кубка России (Путь регионов). Команда Евгения Калешина в шаге от участия в суперфинале, что при нынешней схеме розыгрыша больше похоже на фантастику. О клубах, которые представляли не элитный дивизион и принимали участие в финале Кубка России – в этой статье.

Чеченская сказка

В сезоне 2004 года «Терек» уверенной поступью шёл по календарю Первой лиги. Выход в элиту отечественного дивизиона даже не обсуждался. Но настоящая сказка случилась в Кубке России. Впервые в истории в финале играла команда из второго по значимости российского дивизиона, но состав у грозненцев был подобающим середняку РПЛ. Решающий мяч на последней минуте основного времени в исполнении Андрея Федькова принёс форварду звание почётного гражданина Чечни и Грозного, а также название в его честь улицы в Гудермесе.

«Химки»

История с выходом в финал команды из Первой лиги повторилась через год. Только на этот раз «Химки» уступили в решающем матче. Да и выйти в Премьер-лигу по итогам сезона тоже не вышло. Любопытно, что финал завершился с тем же счётом, что и год назад. Победу ЦСКА, доминировавшему в то время в отечественном футболе, принёс точный удар Юрия Жиркова. Отметим, что армейцы за десять дней до финала обыграли «Спортинг» в финале Кубка УЕФА, следом выиграли дерби у московского «Спартака». «Химки» могли даже перевести игру в дополнительное время, но за пять минут до конца основного времени матча рефери Альмир Каюмов отменил взятие ворот по причине нарушения правил со стороны Олега Иванова.

В 2020 году «Химки» снова вышли в финал Кубка России, ведя отчаянную борьбу за выход в РПЛ. С повышением в классе всё сложилось, но переиграть «Зенит» в решающей кубковой встрече не вышло. Пенальти в исполнении Артёма Дзюбы сокрушил очередные надежды «Химок» на титул. Отметим, что «Химкам» снова, как и 15 лет назад, противостоял Юрий Жирков.

«Алания»

В 2011 году ЦСКА также выпала честь экзаменовать представителя Первой лиги. На этот раз в финале Кубка России армейцам противостоял чемпион России 1995 года «Алания» из Владикавказа. И вновь представитель младшего дивизиона не выглядел «мальчиком для битья». Коллектив из Северной Осетии переживал вторую молодость и был готов к тому, чтобы выложиться полностью. Тем более что главным тренером клуба был Владимир Газзаев, а его отец Валерий Газзаев являлся президентом «Алании». До 71-й минуты счёт был равным, но класс армейцев сказался. Решающий мяч Думбия не позволил «Алании» завладеть трофеем.

«Авангард»

Курский «Авангард» в 2018 году проделал путь, похожий на дорогу «Акрона», забравшись в финал Кубка страны из середины турнирной таблицы Первой лиги. И шансы обыграть «Тосно» были неплохими, и даже игра, как и подобает кубковым финалам, была равной. Мирзов за десять минут до конца матча принёс клубу из Ленинградской области победу и отправил команду… Нет, не в Кубок УЕФА, а в «небесную лигу», из которой «Тосно», вероятно, может вернуться.

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До Суперфинала «Акрону» осталось сделать один шаг. И этот шаг, как известно, трудный самый, а там, кто знает… Тольяттинскому коллективу есть на кого равняться.

Константин Лицин