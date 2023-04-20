«Игра с ЦСКА была равной» — хавбек «Урала» Сунгатулин

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Фаниль Сунгатулин поделился комментарием после первого матча финала Кубка России Пути РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Игра с ЦСКА была равной. И у нас были моменты, и у них. Мы всегда стараемся играть с позиции силы. Ответный матч проведем тоже с позиции силы, со своими болельщиками это получится еще лучше», — приводит слова Сунгатулина Sport24.

В текущем розыгрыше Кубка России 21-летний хавбек провел семь матчей и отметился одним забитым мячом. Ответная встреча с ЦСКА состоится 3 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по московскому времени.