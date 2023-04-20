Бывший арбитр Алексей Николаев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил судейство в матче полуфинала Пути регионов Кубка России между ЦСКА и «Уралом» (1:1).

«На одном повторе видно, что фол был. Я уверен, что в VAR-центре проверяли этот эпизод и приняли решение поддержать решение Левникова. Возможно, какой-то ракурс показал, что одновременно с касанием ноги Мендеса произошло касание мяча. Я думаю, что судьи в VAR-центре приняли решение не звать главного арбитра к монитору из-з того, что не сочли его ошибку явной.

В ситуации с фолом в штрафной площади «Урала» на Заболотном защитник сам придумал себе проблему. Антон находился спиной к воротам, а защитник борцовским захватом свалил Заболотного. Да, нападающий немного подрисовал своё падение, но это его право. После просмотра видеоповтора главный арбитр принял решение назначить пенальти. Был повод для назначения пенальти, пусть и легковесный», - сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбола.Ру».