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Кубок России

Арбитр Николаев: «У арбитра был легковесный повод для назначения пенальти на Заболотном» эксклюзив

20 Апреля 2023 • 20:22 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Урал
окончен

Бывший арбитр Алексей Николаев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил судейство в матче полуфинала Пути регионов Кубка России между ЦСКА и «Уралом» (1:1).

«На одном повторе видно, что фол был. Я уверен, что в VAR-центре проверяли этот эпизод и приняли решение поддержать решение Левникова. Возможно, какой-то ракурс показал, что одновременно с касанием ноги Мендеса произошло касание мяча. Я думаю, что судьи в VAR-центре приняли решение не звать главного арбитра к монитору из-з того, что не сочли его ошибку явной.

В ситуации с фолом в штрафной площади «Урала» на Заболотном защитник сам придумал себе проблему. Антон находился спиной к воротам, а защитник борцовским захватом свалил Заболотного. Да, нападающий немного подрисовал своё падение, но это его право. После просмотра видеоповтора главный арбитр принял решение назначить пенальти. Был повод для назначения пенальти, пусть и легковесный», - сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбола.Ру».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Алексей Николаев
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