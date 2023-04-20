Кордоба: «Счастлив, что мне удалось забить 100 голов за карьеру»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился впечатлениями от сотого забитого мяча в своей карьере. Юбилейный гол 29-летний колумбиец забил в матче Кубка России с «Крыльями Советов» (2:2, 3:0 – по пенальти).

«Я очень счастлив, что мне удалось забить 100 голов за карьеру. Мне кажется, что мало игроков достигают этой отметки. Я очень доволен, что сделал это в «Краснодаре», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

Напомним, футболист выступает за «Краснодар» с 2021 года. В нынешнем сезоне Кордоба забил уже 15 мячей и стал автором 8 голевых передач в 29 матчах во всех турнирах.

В финале нижней сетки Кубка России «быки» примут на своем поле «Акрон» (3 мая в 19:30 по мск).