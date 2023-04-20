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Кубок России

Непомнящий: «Ничья в матче ЦСКА – Урал» закономерна»

20 Апреля 2023 • 17:14 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Урал
окончен

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался после первого финального матча Кубка России Пути РПЛ между ЦСКА и «Уралом» (1:1).

«Ничья закономерна. «Армейцы» имели преимущество, но не хватало предголевой передачи. Забросы на Заболотного — не «армейская игра». «Урал», как обычно, проявил себя дерзкой и неуступчивой командой», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

По мнению эксперта, ЦСКА не является явным фаворитом в ответной игре, но у них больше шансов на проход, при этом есть вероятность, что мы снова увидим это противостояние уже в Суперфинале турнира.   

Ответный матч «Урал» –  ЦСКА пройдет 3 мая, начало игры запланировано на 17:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Валерий Непомнящий
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