Непомнящий: «Ничья в матче ЦСКА – Урал» закономерна»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался после первого финального матча Кубка России Пути РПЛ между ЦСКА и «Уралом» (1:1).

«Ничья закономерна. «Армейцы» имели преимущество, но не хватало предголевой передачи. Забросы на Заболотного — не «армейская игра». «Урал», как обычно, проявил себя дерзкой и неуступчивой командой», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

По мнению эксперта, ЦСКА не является явным фаворитом в ответной игре, но у них больше шансов на проход, при этом есть вероятность, что мы снова увидим это противостояние уже в Суперфинале турнира.

Ответный матч «Урал» – ЦСКА пройдет 3 мая, начало игры запланировано на 17:00 по мск.