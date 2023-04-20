Сёмин: «Крылья Советов» чуть-чуть сюрприз не сделали»

Знаменитый тренер Юрий Сёмин высказался о результате матча Пути регионов Кубка России между «Краснодаром» и «Крыльями Советов».

«Было ли обидно за «Крылья Советов»? Что обидно? Это жизнь, футбол. Самарцы чуть-чуть сюрприз не сделали. Дальше идёт «Краснодар». Футбол состоит из конечного результата матча, турнирной таблицы, розыгрыша Кубка», — заявил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу». Сёмин также отметил, что именно итоговый результат показывает всю работу тренера и клуба.

Напомним, что «Крылья Советов» перевели матч с «Краснодаром» в серию пенальти, забив два гола после 90-й минуты, однако в серии послематчевых пенальти самарцы не реализовали ни одного удара, вылетев из Кубка России.