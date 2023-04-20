Тарханов: «ЦСКА имел преимущество, но «Урал» хорошо оборонялся»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался после первого финального матча Кубка России Пути РПЛ между «шмелями» и ЦСКА. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.

«ЦСКА имел преимущество в матче, но «Урал» хорошо оборонялся. У «армейцев» было много фланговых передач, а «Урал» играл на контратаках и в одной из них забил гол. Оба забитых мяча законные», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Специалист считает, что команды будут хорошо настроены на ответную игру, ведь победа нужна обоим коллективам, поэтому встреча будет острой.

Ответный матч «Урал» - ЦСКА состоится 3 мая и начнется в 17:00 по московскому времени.