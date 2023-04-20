Гаврилов высказался о главном тренере «Спартака» Абаскале

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о главном тренере «красно-белых» Гильермо Абаскале после вылета команды из Кубка России. «Народная команда» уступила тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2 и вылетела из турнира.

«Подходит Абаскаль «Спартаку» или нет - должно решать руководство клуба. Для меня Абаскаль - не хороший и не плохой. Результата нет! Вот и догадывайтесь сами», - передает слова эксперта Legalbet.

В чемпионате России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче «красно-белые» встретятся с «Краснодаром» 24 апреля.